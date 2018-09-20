Bandırma'da festival coşkusu başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 29 uncusu düzenlenen Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri başladı.

29 ncu Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünden başlayan yürüyüşe Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ ve çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Caddesi boyunca bando eşliğinde devam eden yürüyüş Sahil Bandı'ndaki Bandırma Belediyesi'ne ait sergi salonunda yapılan törenle devam etti. Burada konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza festivalin bu yıl 29 uncusunun düzenlendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise festivallerin ülkemizde genelde Kültür ve Sanat isimleri ile özdeşleştirildiğini ama içeriklerine bakıldığında kültür ve sanat etkinliklerine yer verilmediğini belirtti. Bandırma Kuşcenneti Festivali'nin bundan farklı olduğunu dile getiren Kaymakam Yazar, Bandırma'da görev yaptığı sürede ikinci kez festivalin gerçekleştiğini ve her geçen yıl artan bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerine yer verildiğini ifade ederek tebrik etti. Konuşmaların ardından festival kapsamında Belediye Sanat Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Kapalı Çarşı'da açılan sergilerin açılışı yapıldı.

4 gün sürecek festivalde yapılacak kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahnede sanatçılar Buray, Ceza, Ece Seçkin ve Demet Akalın sahne alacak.