İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırma'da festival coşkusu başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu yıl 29 uncusu düzenlenen Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 29 uncusu düzenlenen Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri başladı.


29 ncu Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünden başlayan yürüyüşe Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ ve çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.


Atatürk Caddesi boyunca bando eşliğinde devam eden yürüyüş Sahil Bandı'ndaki Bandırma Belediyesi'ne ait sergi salonunda yapılan törenle devam etti. Burada konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza festivalin bu yıl 29 uncusunun düzenlendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise festivallerin ülkemizde genelde Kültür ve Sanat isimleri ile özdeşleştirildiğini ama içeriklerine bakıldığında kültür ve sanat etkinliklerine yer verilmediğini belirtti. Bandırma Kuşcenneti Festivali'nin bundan farklı olduğunu dile getiren Kaymakam Yazar, Bandırma'da görev yaptığı sürede ikinci kez festivalin gerçekleştiğini ve her geçen yıl artan bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerine yer verildiğini ifade ederek tebrik etti. Konuşmaların ardından festival kapsamında Belediye Sanat Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Kapalı Çarşı'da açılan sergilerin açılışı yapıldı.


4 gün sürecek festivalde yapılacak kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahnede sanatçılar Buray, Ceza, Ece Seçkin ve Demet Akalın sahne alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.