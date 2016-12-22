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22 Aralık 2016 11:07

Bandırma’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Bandırma’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

22 Aralık 2016 11:07

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde fırtına ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle İstanbul-Bandırma ve Bandırma-İstanbul arasında yapılan İDO’ya ait deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bugün saat 10.05’te yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi ile, 18.45’te yapılacak Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bandırma Körfezi’nde yer yer 5 metreyi bulan yükseklikte dalgalar gözlemlenirken, balıkçı motorları ve küçük çapta tekneler limandan dışarı çıkamadı. Bandırma Limanı’na tahmil ve tahliye için gelen gemilerin de açıkta demirledikleri görüldü. Sıcaklığın gece eksi derecelere düştüğü kentte, sabah saatlerinde araçların üzerilerinde ve yollarda oluşan çiğ tehlikesi nedeniyle şoförlerin dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer ayrıca fırtına nedeniyle görülebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlar için de muazzam dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.



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