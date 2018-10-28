Bandırma'da "İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde On Yedi Eylül Üniversitesi tarafından “2. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS'18)” düzenledi.

On Yedi Eylül Üniversitesi ile İsrailiyat Dergisi işbirliğinde geçtiğimiz yıl Konya'da gerçekleştirilen yıllık bilimsel “Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı”nın ikincisi 27-28 Ekim tarihlerinde On Yedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansta Azerbaycan, Fransa, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan ve Almanya'dan 70 katılımcı yer aldı. Ağırlıklı olarak Türkçe sunulan bildiriler, Yahudi ve İsrail çalışmaları, siyaset, din, tarih, ekonomi ve sosyoloji alanlarını kapsayacak şekilde çok boyutlu ve boyutlar arası bir yaklaşımla ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Konferans Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Muhammed Mustafa Kulu, "20 yıldır İsrail çalışmalarıyla ilgileniyorum. 2000 yılında ilk defa İsrail'e gittim. 2013 yılında ise Türk Tarih Kurumunda İbranice dersi verdim. İbranice öğrenen kişiler ve bu işe meraklı olan kişilerle dergi çıkarmaya başladık. Elimizden geldiğince bağımsızlığı ön plana alarak, herhangi bir savunmasını ya da reddiyesini yapmadan bilimsel çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Türkiye'de alan konferansı yaparak bu konuda çalışanları bir araya getirip bir zaman sonra daha da tematik konulara gidebiliriz. Dergi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve ikincisini yayınladık. Siyasi bir amacımız yoktur, ilmi olarak araştırmaya çalışıyoruz. Amacımız ilmi evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve adalete uygun bir şekilde incelemektir. Belirli bir saygı ve sevgi çerçevesinde uzlaşmanın olduğu, farklı görüşlerin, dillerin, siyasi algıların paylaşılabildiği bir zemin oluşturmak istiyoruz” dedi.

''Oldukça kıymetli bir konferans''

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur ise, “Bizler için oldukça kıymetli bir konferans. Türkiye akademisinde eksikliği fazlasıyla hissedilen bu alanda bir disiplin gelişmesine üniversite olarak katkı vermeye çalışıyoruz. Ortadoğu çalışmaları alanında ciddi açıkların olduğunu hatıramızda tutarak düşündüğümüzde, İsrail çalışmaları olarak özetlenebilecek bir alanın tesisi, kuşkusuz birdenbire ortaya çıkabilecek bir gelişme değildir. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından üretilen spesifik araştırmaların bir neticesi olabilecek bu sahanın inşası, evrensel bilgi birikiminin genişlemesine vesile olacak ve Türkiye akademisinin söz konusu evrensel düzeyde varlık gösterebilmesine de alan açacaktır. Bugün artık bölge ve ülke çalışmalarının ivme kazandığı bir akademik atmosferde önemli bir eksiği kapatma iddiasında olan bu çalışmaları hem desteklemek hem de takdir etmek icap ediyor. Üniversite olarak bizler Türkiye'de çok yeni bir akademik çalışma sahasının tesisine yaptığımız katkıdan dolayı mutluluk duyuyoruz ” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur'dan sonra Erdek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Konferans Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Ceyhun Çiçekçi bir konuşma gerçekleştirdi. Erdek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ceyhun Çiçekçi'den sonra söz alan Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Öksüz ve Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi Muhammed Güngör, “İsrail ve Yahudilik konusunun takibini yapmak ve bağımsız bir şekilde değerlendirmek gerçekten emek istiyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konferans bildiri sunumlarıyla devam etti.