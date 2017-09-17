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17 Eylül 2017 13:23

Bandırma’da kurtuluş etkinlikleri

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yılı törenlerle kutlandı.

Bandırma’da kurtuluş etkinlikleri

17 Eylül 2017 13:23


Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törenlerde saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Bandırma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yöresel halk oyunları gösterisi ile törenlerin ilk bölümü sona erdi.


Ayyıldız Tepe’de bulunan Son Kurşun Anıtı’nda devam eden törenlerde şehitlerin anısına bırakılan çelenklerin ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla törenler sürdü. Törenlerin sonunda katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Törenlere Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Namık Havutça, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.




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