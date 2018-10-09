Bandırma'da sanayi - üniversite elele

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üniversite-sanayi işbirliğini tüm alanlarda geliştirmek amacıyla On Yedi Eylül Üniversitesi ve Bandırma Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci'nin karşılıklı olarak imzaladığı protokol kapsamında üniversite, Bandırma Ticaret Odası personeline ve üyelerine BANÜ-SEM (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü) üzerinden indirimli eğitimler verecek.

İmzalanan işbirliği protokolü ile, Bandırma Ticaret Odası, üniversite bünyesindeki enstitülerde Bandırma Ticaret Odası ile ilgili hazırlanan tez ve rapor gibi bilimsel çalışmaları kendi logosu altında ücretsiz olarak basılı hale getirebilecek. Üniversitenin, Bandırma Ticaret Odası'nın teknoloji becerilerini geliştirmesine yönelik çalışmalara destek olması, teknoloji becerileri ve ilişkilerini geliştirmek üzere üniversite tarafından bir akademik danışman veya uzman görevlendirilmesi, üniversite ile Bandırma Ticaret Odası işbirliğinde proje, seminer, panel, konferans, sempozyum, çalıştay ve sertifika programları düzenlenmesi, Bandırma Ticaret Odası'nın ihtiyaç duyduğu dış ticaret hizmetlerini BANÜ-SEM üzerinden yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

Üniversite Senato Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile birlikte Rektör Yardımcısı Alpaslan Serel, Rektör Danışmanı ve BANÜ-SEM Müdürü İsmail Şahin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Aydın, Öğr. Üyesi Doç. Dr. Metehan Yılgör, Öğr. Gör. Metin Akbulut ve Öğr. Gör. Cemal Çelik üniversite adına katılım gösterirken, Bandırma Ticaret Odası adına ise Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Genel Sekreteri Serap Özdemir ve Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Çangal ile Ahmet Boyacı katıldı.