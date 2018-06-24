Bandırma’da seçim kutlaması

Çok sayıda vatandaş Ak Parti Bandırma ilçe Teşkilatı önünde toplanırken, meşaleler ve Türk bayrakları ile kutlama yapıldı. AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, yaptığı konuşmada, “Eğer biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bandırma’da yükünü aldıysak ne mutlu bizlere. Yeni bir dönem başlıyor. Burada kimseyi ayırt etmeden herkese teşekkür ederim. Broşür dağıtanından, bayrak asanına, kadın kollarından, gençlik kollarına kadar herkese ayırt etmeksizin teşekkür ederim" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’na geçen yaklaşık 2 bin kişilik partili grubuna seslenen AK Parti Milletvekili adayları Encan Aydoğdu ve Ömer Alan vatandaşlara teşekkür etti. Alan ve Aydoğdu konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de unutmadılar. Partililer daha sonra gecenin geç saatlerine kadar Bandırma caddelerinde oluşturulan yüzlerce araçlık konvoyla seçim galibiyetlerini kutladı.