Bandırma'da sel felaketi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine dönüştü. Kentin birçok yerinde işyeri ve evleri su basarken, itfaiye ve su kanalizasyon ekipleri ihbarlara yetişmekte güçlük çekiyor.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü. Kentin birçok yerinde ev ve işyerlerini su basarken caddelerde araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere 90 dakika içerisinde kentte metrekareye 100 kg yağmur düştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm itfaiye ve su kanalizasyon ekiplerinin Bandırma'ya sevk edildiğini ve tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Kafaoğlu, durumun afet halini aldığını ifade etti.