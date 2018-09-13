Bandırma'da sel felaketi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve oluşan sel kentte ağır hasara yol açtı.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1,5 saat kesintisiz şekilde yağan yağmur kentte ağır hasara yol açtı. Yağışın durduğu andan itibaren Bandırma esnafı dükkanlarına gelerek temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Meydanı, Kaşif Acar, Şehit Süleyman Bey, İnönü, General Halit Caddelerindeki bir çok işyerini su basarken, 100. Yıl, 600 Evler gibi dış mahallelerde ise bir çok evin su baskını nedeniyle etkilendiği öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yağışın başladığı andan itibaren 3 saat içerisinde 664 su baskını ihbarı geldiği, Büyükşehir Belediyesi'nin 28 ekiple ve 102 personel ile çeşitli yerlerde mahsur kalan 125 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda işyerleri bulunan esnafların da yağış ile birlikte oluşan selin etkisi ile kilolarca ağırlıktaki soğutucu dolaplarının ve sandalye, masa gibi teçhizatlarının metrelerce sürüklendiği görüldü. Esnaflarda Seyfettin Çüren, “1992 yılından bu yana ilk defa böyle bir afet görüyoruz. Zararımız çok, depoları su bastı. Rabbimiz inşallah bir daha böyle afeti tekrar göstermesin. Su giderlerden geri gelince duvarlar bile patladı. Mutfaklar su doldu. Üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

Esnaflardan Recep Okumuş ise, “Bu gece yaşadığımız olay özellikle çarşı esnafını zarar soktu. Allah'tan gelen bir şey. Bizim yapacağımız bir şey yok. İnşallah esnaf arkadaşlar en kısa zamanda toparlarlar. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte Bandırma Belediyesi'ne bağlı ekipler Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.