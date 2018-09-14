Bandırma'da selin yaraları sarılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bandırma'da dün akşam saatlerinde başlayan ve 90 dakikada metrekareye 130 kilogram olarak yağan yağışın sele neden olması sonucu hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor. Kentin yüksek kesimlerinden merkeze inen sular nedeniyle Cumhuriyet Meydanı, İnönü, Kaşif Acar, Şehit Süleyman Bey caddelerindeki birçok iş yerini su bastı. Esnaflar sabahın erken saatlerinden itibaren kazma ve küreklerle iş yerlerine dolan su ve çamurları temizlemeye başladı.

Bandırma Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de hasar gören caddelerdeki onarımlara başladılar. Selin etkisiyle caddelerden sökülen çok sayıda kaldırım taşı da yine belediye ekiplerince toplanmaya başladı.

Kuyumcu esnafı Metin Ok, devletten Bandırma'daki sel mağduru esnaflara yardım elini uzatmasını beklediklerini ifade etti.

Sel sonrasında denizin üzerinde de çok miktarda çöp biriktiği görüldü. Sel sularının sürüklediği eşyalar, ağaç kalıntıları ve çok miktarda çöp denizin üzerinde geniş kitleler oluşturdu. Vatandaşlar belediye ekiplerince denizin de temizlenmesini istedi.

Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla AFAD ekiplerinin bugün zarar gören iş yerlerini gezerek hasar tespiti yapacakları öğrenildi.