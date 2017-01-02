Bandırma’da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

17 Eylül Mahallesi Kaşif Acar Caddesi’nde bir evden evden gece 03.15’te dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride üç kişinin bulunduğu bilgisini aldı. Alevlerin sardığı eve müdahale eden itfaiye ekipleri evden iki kişiyi yaralı halde çıkardı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde ikamet eden İlker Yakut Tuksal’ın (40) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Tuksal, Bandırmaspor ve Antalyaspor’da profesyonel olarak futbol oynamış, halen Bandırma Masterler Takımı’nda Ege Masterler Grubu’nda top koşturuyordu.