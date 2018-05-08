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08 Mayıs 2018 18:04

Bandırmalı dahi projesi ile TÜBİTAK Fuarı’na davet edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “Akıllı Yenilenebilir Enerji Direkleri ile Otoyol Aydınlatma ve Kablosuz Araç Şarj Etme” Projesi ile 7.

Bandırmalı dahi projesi ile TÜBİTAK Fuarı’na davet edildi

08 Mayıs 2018 18:04

sınıf öğrencisi Baran Gözcüler TÜBİTAK 12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri sergisine davet edildi.


Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende Baran Gözcüler’e belgesi verildi.


TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda danışmanlığını Serpil Caran’ın yaptığı 7. Sınıf öğrencisi Baran Gözcüler’in “Akıllı yenilenebilir enerji direkleri ile otoyol aydınlatma ve kablosuz araç sarj etme” isimli projesi 26-29 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bölge sergisine davet edildi.




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