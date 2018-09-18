Bandırmalı işadamlarına ortak akıl çağrısı

Bandırma Ticaret Odası Meclis toplantısında ilçenin iş adamlarına hitap eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Bandırma'nın gelişim sürecine yeniden girmesi için AK Partili belediye başkanının şart olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz ise iletişim kanallarının açık olduğunu, şehirde ortak noktada buluşmak için yerel seçimlerde sağlıklı karar vermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Ticaret Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına katılarak, iş adamları ile şehir hakkında istişarelerde bulundu. Bandırma'nın kanaat önderlerinden oluşan yaklaşık 40 iş adamı ile uzun süre Bandırma, Balıkesir, şehir, ekonomi ve siyaset konuşan Vekil Aydemir ve Başkan Yılmaz, Bandırma'nın yeniden büyüme sürecini yakalaması için AK Partili bir belediye başkanının gerekli olduğuna dikkat çektiler.

"Bandırma Ak Partili Belediye ile gelişecek"

Bandırma'ya 17 Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen bir programa ve kısa sürece önce yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması konusunda merhem olmak için geldiğini ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, kendisinin 20 yılı aşkındır siyasetin içinde olduğunu vurgulayarak, Bandırma'nın yükseliş döneminin ardından şu anda büyük bir düşüş dönemine girdiğini söyledi. Vekil Aydemir, "Önümüzdeki belediye seçimlerinde Bandırma'nın yeniden gelişerek yükselişe çıkabilmesi için AK Partili bir belediye tarafından yönetilmesi gerekiyor. Ben AK Parti Milletvekili olarak seçildim ancak siyasi parti fark etmeksizin bütün hemşehrilerimin yanındayım. Beni istediğinizde arayıp yardım talep edebilirsiniz. Dediğim gibi siyasi parti fark etmez hepinizin işine koşa koşa giderim" dedi.

Yılmaz : " Hayal ettiklerimizi yapabiliyoruz"

Belediyeler kurulduktan sonra şehirde ciddi bir patinaj çektiklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Çünkü belediyeye geldiğimizde sadece oturacak bir masamız vardı, hizmet üretecek birimlerimiz dahi yoktu. Önce belediyeyi yapılandırdık. Bu durum Büyükşehir olan tüm belediyelerde yaşandı ve bunların da olması bekleniyordu. Büyükşehir büyük bir organizasyon her şey ile beraber düşünülmesi gerekiyor. Şimdi belediyelerimiz olgunlaştı, şu anda hem hayal edebiliyoruz hem de yapabiliyoruz. Büyükşehir sürecinde Bandırma'dan ve diğer ilçelerden bizleri çok arayanlar oldu. Ama her şey için çözüme gittik ve gitmeye de devam ediyoruz" dedi.

"İletişim kanallarımız açık"

Şehrin ekonomisini kilitlemenin şehir için yapılabilecek en büyük ihanet olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Siyaseten hiç kimsenin böyle bir çaba içerisine gireceğini düşünmüyoruz. Ben bu odadaki bütün arkadaşları tanıyorum, bir itilaf oluştuğunda siyasi parti fark etmeksizin oturup konuşabiliriz, bir karar veririz. Karar verilemiyorsa da kanaat önderlerine, kamuoyuna sorulur ve ona göre uygulamalar yaparız. En önemlisi iletişim. İletişim kanalları açık olduğu sürece de işler daha hızlı ilerler. Baktığımızda aramızdaki 100 km yolun da artık biraz daha yakınlaştığını düşünüyorum. Yatırımlar ve ortak hareket noktasında hep beraber hareket etmemiz lazım" dedi.

"Ortak noktada buluşuyoruz"

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şunu bilerek söylüyorum. 2014 yılı başlangıç yılıydı, 2018 yılında şu anda iyileşmeye başladık. 2019 ve ileriki yıllar daha da güzel olacak. Demokrasinin gereği 5 yılda bir de seçime gidiliyor. Bu seçimlerden sonra biraz daha hazmetmiş bir organizasyon yapısıyla şehre hizmet verilecek. Önümüzdeki seçimi de sağlıklı bir şekilde atlattığımızda ortak noktada iş adamları ile hareket edecek bir mekanizma kuruluyor."