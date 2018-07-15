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15 Temmuz 2018 23:22

Bandırmalılar 15 Temmuz şehitlerini andı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerle kutlandı.

Bandırmalılar 15 Temmuz şehitlerini andı

15 Temmuz 2018 23:22


15 Temmuz 2016’da FETÖ /PDY teröristlerinin gerçekleştirdiği hain darbe kalkışmasında vatanı uğruna şehit düşenler ve gaziler düzenlenen törenlerle anıldı. Bandırma’da Ordu Caddesi üzerinde düzenlenen yürüyüşle başlayan törenlere yaklaşık 300 kişi katıldı. Sloganlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’na inen vatandaşlar burada sinevizyon gösterisi ile 15 Temmuz Darbe Girişimine dair görüntüleri izledi. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden gerçekleştirdiği konuşmasını canlı yayında izleyen Bandırmalılar daha sonra okunan şiirler ve yapılan konuşmaların ardından sabahın ilk ışıklarına kadar meydandan ayrılmadı.


Törenlere Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı, MHP Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ve çok sayıda davetli ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin davetlisi olarak 25 ülkeden Bandırma’ya misafir olarak gelen öğrenciler de katıldı.


Tören boyunca gökte ay ve yıldızın birlikte verdikleri görüntü ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntülendi.




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