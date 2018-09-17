Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96 ncı yılı törenlerle kutlandı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde başlayan törenlerde Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları gösterileri ile törenin ilk kısmı sona erdi.

İkinci tören düşmana son kurşunun atıldığı Ayyıldız Tepe'de yapıldı. Buradaki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunmasının ardından dua edildi. Saygı atışı ile son bulan törene katılanlara ikramlarda bulunuldu. Törenlere Kocaeli'nden Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen dedelerine dua etmek üzere gelen 40 kişilik gazi kafilesi de katıldı.