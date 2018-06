Bandırmaspor 21 Haziran’da seçimli kongreye gidiyor

Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’da 21 Haziran Perşembe günü seçimli genel kurul kararı alındı.

Lig’de 2017-2018 sezonunun şampiyonluğunu 2 puan farkla kaçıran ve ardından oynadığı play-off maçlarında Sakaryaspor engelini aşamayan Bandırmaspor’da yönetim değişikliğine gidiliyor. Konu hakkında basın toplantısı düzenleyen Yönetim Kurulu Üyesi Bilgen Süngü, 21 Haziran Perşembe günü seçimli genel kurul kararı alındığını ifade etti.

"Kulübün 12 milyon TL borcu var"

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bilgen Süngü, "Bandırmaspor 2017-2018 yılında maçlarını oynarken hedef Onursal Başkanımız Dursun Mirza’nın ’Bir arkadaşa bakıp çıkacağız’ sloganıyla yola çıktı. Bunu gerçekleştiremedik ama orada bir amaç vardı. TFF 1. Lig’den düşen bir Bandırmaspor vardı. Bu aşamada hedefsiz olamazdık. Play-off’lara kaldık. 2 puanla direkt çıkma şansımızı kaçırdık ve Sakarya lobisi nedeniyle play-off’lardan elendik. Şirketleşme konusunda haksız ithamlar oluşturuldu ve satma kelimesi üzerinden bu değerlendirildi. Bu kelimeyi söyleyenlere yönetim kurulu olarak aynen iade ediyoruz. Şampiyon olmak için her şeyi yaptık. Sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara cevap vermedik. Bandırmaspor’u sevdiğimizden ve görevlerimizden dolayı suskun kaldık. Biz bir takım kuruyoruz. İddialı bir takımsınız. Bu üç kademeli bir takım. Takımın içinde iki üç tane pahalı oyuncu olabilir. İlk 11’de üçe bölüyorsunuz takımı. 25 futbolcudan oluşturuyorsunuz. Bizim bu seneki takımımızın değeri 5,2 milyon TL’ydi. Biz burada iç saha maçı yaptığımızda her maçın maliyeti 30 bin TL. Büyükşehir’den itfaiye çağırıyoruz, sağlık giderlerini ödüyoruz, o gün stattaki görevlilere, polislere yemek bedeli ödüyoruz. Dış sahaya gidiyoruz 15 bin TL maliyetimiz. Otel, uçak, yeme içme hepsi dahil. Toplam 250 bin TL tüm dış maçlarda. Futbolculara prim veriyoruz. İddialıysak 18-20 maç galip gelmek gerekir. Bu da toplam 2 milyon TL gibi bir rakam yapıyor. Hocalara ve teknik ekibe 500-600 bin TL, kamp giderlerine 200 bin TL, malzeme giderlerimiz 150 bin TL, sağlık giderlerimiz bandaj, bant gibi 50 bin TL tutuyor. Bizim otoparklarımız olduğu için personel giderimiz, kulüp çalışanları gideri yıllık 1 milyon TL tutuyor. Futbolculara tesislerde pişirilen yemekler, yiyecekler 500-600 bin TL tutuyor. Topladığınızda 12 milyon gibi bir rakam yapıyor. Ama en acısı bu kulübün federasyondan geliri 2,2 milyon TL. 3 ayda bir yol gideri olarak 50-60 bin TL bir rakam veriliyor. Onları da eklersen 2,5 milyon TL gelir. Buna 10 aylık otopark geliri olarak 4 milyon TL daha eklersen 6,5 milyon TL toplam gelir yapar ve her yıl 5,5 milyon TL’lik bir açığımız var bizim. Biz Erhan Elmastaş döneminde kulübü 7 milyon TL borçla devraldık. Şu anda borcumuz 12 milyon TL" dedi.

21 Haziran’da olağanüstü kongre yapılacak

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bilgen Süngü, Bandırmaspor’un tüm bu gelişmelerin ardından 21 Haziran’da olağanüstü seçimli kongre yapma kararı aldığını ifade ederek, "Yeni arkadaşlarımızın olması sevindirici. Yapılan görüşmeler sonucunda Onursal Başkanımız Dursun Mirza, Belediye desteği ile birlikte Göksel Karlahan arkadaşımızın aday olması halinde destekleyeceğini, aynı mevcut yönetime nasıl destek verdiyse bu desteği kendisine de sağlayacağını ifade etti. Bu esnada 21 Haziran tarihine kadar başka aday çıkmazsa Göksel Karlahan ile birlikte çalışacağız. Tamamen yönetimi o belirleyeceği için kalacakları gidecekleri, hocanın kim olacağını tamamen Göksel Karlahan’a bıraktık" şeklinde konuştu.

Altyapı’dan 4 oyuncu profesyonel oldu

Süngü, Sportif Direktör Serdar Samatyalı ve altyapı hocalarından Mustafa İzgi ile kulüp binasında bir araya gelen Barış Onur Günaydın, Yasin Yıldız, Anıl Üçkan ve Hüseyin Arabacıoğlu’nun profesyonel sözleşmeye imza attığını da açıkladı.