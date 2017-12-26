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26 Aralık 2017 14:14

Bandırmaspor 4 oyuncu ile yollarını ayırdı

TFF 2.

Bandırmaspor 4 oyuncu ile yollarını ayırdı

26 Aralık 2017 14:14

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da ilk yarının bitimi ile ara transfer harekatı başladı.


İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da devam ettiren Bandırmaspor 4 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk yarıdaki oynadıkları futbolla hayal kırıklığı oluşturan Mesut Saray, Emre Aygün, Adem Koçak ve Yusuf Akyel ile yollar ayrıldı. İkinci yarı kampına 17 oyuncu ile devam eden Bandırmaspor’da bu oyunculardan üç tanesinin de kaleci olması çalışmaları sıkıntıya sokuyor. Bordo beyazlı taraftarlar da lige verilen arada yeni transferlerin yapılmasını dört bekliyor.




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