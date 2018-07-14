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14 Temmuz 2018 16:29

Bandırmaspor Efendioğlu ile anlaştı

TFF 2.

Bandırmaspor Efendioğlu ile anlaştı

14 Temmuz 2018 16:29

Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor’da dış transfer çalışmaları sürüyor.


Bu yılı vefa yılı olarak ilan eden Başkan Göksel Karlahan ve yönetiminin bu doğrultuda bordo beyazlıların eski futbolcularına götürdükleri teklifler bir bir karşılığını buluyor. Bandırmaspor’un eski oyuncularından Rıza Efendioğlu da vefa yılında takımına geri dönen oyuncular arasında yerini aldı. Bir dönem Bandırmaspor forması giyen Rıza Efendioğlu tekrar Bandırmaspor’a döndü. 35 yaşındaki Rıza stoper olarak görev yapıyor. Geçen sene Bugsaş forması giyen Rıza ile 3 yılık sözleşme imzalandı.




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