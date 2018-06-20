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20 Haziran 2018 14:57

Bandırmaspor gençleşiyor

2018-2019 futbol sezonunda TFF 2.

Bandırmaspor gençleşiyor

20 Haziran 2018 14:57

Lig’de mücadele edecek olan Bandırmaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.


21 Haziran Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan bordo beyazlılarda bir yandan seçim çalışmaları sürerken takımda ihtiyaç duyulan mevkilere de transferler devam ediyor. Bu doğrultuda İstanbul Kartal Bulvarspor’da oynayan ve Amatör Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki Orta Saha Oyuncusu Alp Huy ile yine aynı takımdan Amatör Milli Takım formasını da giyen sağ bek oyuncusu Ceyhun Ercelyan ile üçer yıllık anlaşma imzalandı. Huy ve Ercelyan Bandırmaspor Kulüp Binasına gelerek kendilerini bordo beyazlı yapan imzaları attılar.




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