Bandırmaspor, Konya Selçuklu maçına hazır

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bandırmaspor, pazar günü oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konya deplasmanında üç puanı hedeflediklerini ifade eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Geçen hafta oynadıkları iyi futbol ve sonuç için futbolcularımı kutluyorum. Ancak önemli olan bu iyi futbolu istikrarlı bir şekilde devam ettirmektir. İlk yarının kalan 4 maçında aynı futbolu oynayarak ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmeliyiz. Bilindiği gibi kadromuzda eksikliklerimiz var. İdmanlarda 11’e 11 taktik çalışmalarını yapamıyoruz. Devre arasında yapacağımız transferler ile eksikliğimizi tamamlayarak daha güçlü bir takımla hedefe ulaşacağız. Fatih sakatlıktan döndü. Adem ve Emre de birkaç hafta sonra aramızda olacaklar. Bahri de cezasını tamamladı. Berkay’ın ise daha 1 hafta cezası var“ dedi.

Bu hafta oynayacakları Konya Anadolu Selçukluspor’un genç ve mücadeleci bir takım olduğunu belirten Mustafa Uğur, "Rakibimiz çok koşan ve sert bir takım. Ancak hedefe yürümek istiyorsak deplasmanlarda da iyi sonuçlar almak zorundayız. Konya’da 3 puan alacağımıza inanıyorum“ dedi.