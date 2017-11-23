Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 14:06

Bandırmaspor, Konya Selçuklu maçına hazır

Geçen hafta sahsında Ottocool Karagümrük takımını 4-1 yenerek moral bulan TFF 2.

Bandırmaspor, Konya Selçuklu maçına hazır

23 Kasım 2017 14:06

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bandırmaspor, pazar günü oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Konya deplasmanında üç puanı hedeflediklerini ifade eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Geçen hafta oynadıkları iyi futbol ve sonuç için futbolcularımı kutluyorum. Ancak önemli olan bu iyi futbolu istikrarlı bir şekilde devam ettirmektir. İlk yarının kalan 4 maçında aynı futbolu oynayarak ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmeliyiz. Bilindiği gibi kadromuzda eksikliklerimiz var. İdmanlarda 11’e 11 taktik çalışmalarını yapamıyoruz. Devre arasında yapacağımız transferler ile eksikliğimizi tamamlayarak daha güçlü bir takımla hedefe ulaşacağız. Fatih sakatlıktan döndü. Adem ve Emre de birkaç hafta sonra aramızda olacaklar. Bahri de cezasını tamamladı. Berkay’ın ise daha 1 hafta cezası var“ dedi.


Bu hafta oynayacakları Konya Anadolu Selçukluspor’un genç ve mücadeleci bir takım olduğunu belirten Mustafa Uğur, "Rakibimiz çok koşan ve sert bir takım. Ancak hedefe yürümek istiyorsak deplasmanlarda da iyi sonuçlar almak zorundayız. Konya’da 3 puan alacağımıza inanıyorum“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    17°C
  • Cumartesi
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç