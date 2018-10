Bandırmaspor Teknik Direktörü Yenikan'dan veryansın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta maçları oynanırken, Bandırmaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı ve karşılaşmadan golsüz berabere ayrıldı. Haftayı 14. sırada kapatan bordo beyazlılarda Teknik Direktör Hüseyin Yenikan, maç sonunda yaptığı değerlendirmelerde takım için hem ekonomik, hem kadro hem de siyasi yönden ilginç tespitler öne sürdü.

Karşılaşmayı değerlendiren Yenikan, "Öne geçtiğimiz zaman daha iyi futbol oynuyoruz. Bunun için temkinli başlıyoruz. Karşımızdaki takım da saygı duyduğumuz şampiyonluğa oynayan bir takım. Kaliteli ayakları var, bunları boş bırakmaya gelmiyor. Bizim problemimiz ilk önce gol yememek sonrasında gol atmak. Sadece gol atmak için oynadığımız zamanda gol yediğimizde bizim takım golü çıkarmakta çok zorluk çekiyor. Onun için dengeli bir şekilde oyuna başladık. Rakibimize rüzgardan dolayı ilk yarı yan vuruşlardan bir pozisyon verdik. Kalecimiz son derece başarılı kurtarışlar yaptı, kendisini kutluyorum. İlk kez profesyonel liglerde oynayan bir arkadaşımız. İlk yarıyı böyle kapattık. İkinci yarı rüzgarla biraz daha atak oynar gibi görünmemize rağmen final paslarında sıkıntılar yaşadık. Tabii bugün değişik bir sistemle oynadık. Sistemin de bir etkisi olabilir. Futbolcular bazen sistem değişikliklerinde yabancılık çekebiliyorlar. 3-4-2-1 gibi oynadık sonra 3-4-1-2'ye geçtik. Çift santrafor oynadık. Defans oynadık gibi gözüküyoruz ama maçın 75-80 dakikasını çift santrafor oynadık. Ona rağmen golü bulamadık. Golü bulamamaya bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Gol de yemedik, iki haftadan beri mağlup olmuyoruz veya puanlar alıyoruz. Tabi o puanlar 3 puan olsa daha iyi" dedi.

Maç sonunda tribündeki Bandırmaspor taraftarları ile arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanan Teknik Direktör Yenikan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tabii taraftar memnun değil. 10 yıldır her sene galip gelmek için, şampiyonluk için oynayan bir takımdan sonra bu vefa senesinde her maça yüzde 100 galip gelmek için çıkan belki ama galip gelemeyen bir takımı görünce tepki gösteriyorlar. Onları da saygıyla karşılıyorum. Tabi galibiyet istiyorlar. 'Söylesene Hüseyin Hoca takım neden oynamıyor' diye tezahürat yapıyor bazı taraftarlar. Takım oynuyor, daha da iyi oynayacak. Ama bazı şeyleri gözardı etmeyelim. Oyuncuların 15'i 17'si birden geldi. Hep bana denk geliyor. Yeni bir takım kurduk, bir tane adam kalmadı elimizde. Geçen seneden kemik kadro değil, iskelet kadro hiçbir şey kalmamış. Hepsi alt ligden kaliteli futbolcular. Bu lige alışıyorlar. Yeni bir takım oluşturuyoruz. Tabii şimdi bunun da bir maliyeti var. Takım neden oynamıyor? Kardeşim rakip 15 milyon liralık takım yapıyor, biz 3 milyon liralık takım yapıyoruz. Takım oynadığı kadar oynuyor. Kapasitesi bu demek istemiyorum. Kapasitesi bundan daha iyi aslında. Zaman ihtiyacı var takımın. Yönetimimiz bize sezon başı daha büyük bütçeler sunsaydı biz aldığımız 10 futbolcuya ilk bir ay 5 bin lira para vermedik. Adamlara 1,5 ay sonra yollayabildik. Para yok. Geçen sene ki futbolculara 3,5 milyon lira para ödendi, bu yeni alınan futbolculara para yok. Bu nedenden dolayı biz de o paraya göre futbolcular aldık, kaliteli futbolcular aldık. 5 bin lira para veremedik arkadaşlar. Takım neden oynamıyor? Takım aslan gibi oynuyor. Ama takımın şu an kapasitesi bu. Takım şu an yenilmiyor mu, evet yenilmiyor kardeşim. Yenebilir mi, evet yenebilir. Onlar nasıl bize gol atma şansını yakalamışsa biz de yakaladık. Yarı devre gelir, yönetimimiz yeni finansal kaynaklar bulur üst ligden 3 tane kaliteli adam alırsın takım biraz daha ön plana çıkar. Biraz daha icraata yönelik adam alırsın o zaman daha değişik şeyler olabilir. Ama bizim elimizdeki takım bu. Bizim takım kora kor mücadele eder, zor gol atar, zor gol yemeye çalışıyoruz. Biz 10 tane hazırlık maçı yaptık, 10 maçta da rahat bir top oynayamadık. 1-0 kazandık, 0-0 kaldık. Ben takımdan memnunum ama memnun olmayan taraftarlar var. 10 yıldır şampiyonluğa oynayan bir takıma bu yıl alışamadılar herhalde. Bu sene Başkanın açıklamalarını okumadılar mı? Biz bu yıl kalıcı olmaya oynayacağız derken o da eleştirildi. Bana göre bir takım ya şampiyonluğa oynar, ya da düşmemeye oynar. Kalıcı olmak falan hikaye"

"Bandırmaspor siyasi çekişmeler içine girdi"

Yenikan, "Şu anda kendimi başarılı görmüyorum. Neden? Takım olarak daha üst sıralarda olabilirdik. 10 puanda 11 puanda olabilirdik. Zonguldak maçını kazanabilirdik. Geçen hafta berabere kalmayabilirdik. İki tane maçın skoru değişik olsaydı ve takım şu an sekizinci sırada olsaydı ben çok mu iyi hoca olacaktım? Zonguldak maçında bir top gelse orta, gol olsa ben çok mu iyi hoca olacaktım? Son üç sene de 25. haftada bu takım oturdu. Hiç bakmıyor musunuz fikstüre? Geçen sene bu takım kaçıncı haftada oturdu hiç bakmıyor musunuz? Şampiyon olduğu sene kaçıncı haftada oturdu hiç bakmıyor musunuz? Şampiyon olan kadroya ilk 10 hafta burada seyirciler küfrediyordu" dedi.

"Rakiptekiler gibi 1 milyonluk futbolcumuz yok bizim"

Basın mensubunun "İyi olması için daha kaç hafta bekleyeceğiz" sorusuna karşın cevabına devam eden Yenikan, "Bu takım bir savaş veriyor. Bu takım çok tecrübesiz bir takım. Geçen sene Ali Türkkan ile oynarken bu yıl 20 yaşındaki Başakşehir U21'in kalecisi olan adam bu hafta ilk kez sahaya çıktı. O final pasını atamayan adam amatördeki Kartal Bulvarspor'dan geldi. 80 bin TL'ye oynuyor. Rakiptekiler gibi 1 milyonluk futbolcumuz yok bizim. 3 sene önce ben Tayfur'u, İsmet'i aldığım zaman onlar da böyleydi. Bir sene sonra iyi futbolcular oldular. Çok başarılı değiliz. Başarısız da değiliz ama. Ben taraftarla tartışmıyorum. Ben sadece taraftarlara bu takımın ne olduğunu söylüyorum. Bu takımın desteğe ihtiyacı var. Bu takımın taraftara ihtiyacı var. Bu takımın siyasi polemiklere ihtiyacı yok. Bu takımın tribünlerde artık Bandırmaspor'un eski taraftarı da kalmadı. Bazıları yenilmesini istiyor, bazıları yenmesini istiyor. Siyasi çekişmeler içine girdi Bandırmaspor artık. Zaten 500 tane biletli seyirci geliyor" şeklinde konuştu.