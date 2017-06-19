Bandırmaspor transferlere hızlı başladı

Lig’inde oynayacak olan Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Uğur önderliğinde transfer çalışmalarına hızlı başladı.

29 Haziran’da Genel Kurula giderek yeni başkan ve yönetimini belirleyecek bordo beyazlılar da mevcut yönetim transfer ve diğer çalışmaları sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’da sağ bek oyuncusu Ömer Kandemir ile yollar ayrılırken, üç yeni isim de kadroya katıldı.

Geçen yıl şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Kalecisi Evren Üstündağ ve kanat oyuncusu Mustafa Kayabaşı ve Menemen Belediyespor’dan forvet oyuncusu ve aynı zamanda sol ve sağ kanat oynayabilen 1986 Duisburg doğumlu Haluk Türkeri ile anlaşan bordo-beyazlılarda ihtiyaç olan mevkiilere transferlerin devam edeceği öğrenildi.