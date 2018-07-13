Bandırmaspor’da çifte transfer

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Bandırmaspor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo beyazlılar genç yetenek Mete Sevinç ve eski futbolcularından Yusuf Akyel’i kadrosuna kattı.

Bir dönem bordo beyazlı formayı giyen Yusuf Akyel yeniden yuvaya döndü. Bandırmaspor’da oynarken ağır sakatlıklar geçiren Yusuf Akyel geçen sene Kırklareli forması giyerek sakatlıklarının son bulduğunu ifade etmişti. Orta sahada oynayan Yusuf ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor günün ikinci transferini Bursaspor U 21 takımında oynayan genç yetenek Mete Sevinç’i alarak yaptı. 20 yaşındaki Mete, stoper olarak görev yapıyor. Bandırmaspor Mete ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.