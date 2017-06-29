Bandırmaspor’da Elmastaş yeniden başkan

Lig takımlarından Bandırmaspor’da başkan Erhan Elmastaş güven tazeledi.

İki adayın listelerinin yarıştığı genel kurul Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut Başkan Erhan Elmastaş’ın yeniden aday olduğu genel kurulda Elmastaş’ın rakibi ise Göksel Karlahan oldu.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş Faaliyet Raporunu okudu. Elmastaş’ın faaliyet raporunu okumasının ardından Gökhan Yankol tarafından denetim kurulu raporu okundu. Yankol, kulübün 10 milyon 601 bin 297 TL borcunun bulunduğunu, borcun 1,4 milyon TL’sinin bankalara, 6,1 milyon TL’sinin ise önceki dönem yönetimi ve mevcut yönetime olan borçlar olduğunu dile getirdi. Kulübün kasasında ise 111 bin 187 TL para olduğu açıklandı. Faaliyet ve denetim kurulu raporları oylanarak, mevcut yönetim delegeler tarafından aklandı.

Başkan Erhan Elmastaş ve bazı yönetim kurulu üyelerinin Divan Başkanlığı’na sunduğu öneri ile Bandırmaspor isminin başına ya da sonuna ilave isimler getirilmesi ile sponsorluk ve reklam görüşmeleri yapılmasına dair mevcut yönetime oy çokluğu ile yetki verildi.

Erhan Elmastaş, yeni dönemde Bandırmaspor’un "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız" sloganı ile TFF 1. Lig’ine yeniden yükselerek kaldığı yerden yoluna devam edeceğini ifade ederek, "Bandırmaspor kulübünün bir okulu olsun istiyoruz. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu, antrenman tesisleri bizim düşlerimizi geleceğimiz olan çocuklar için çok kapsamlı bir spor kompleksi süslüyor. Hatta yeni bir stadyum istiyoruz, ama bunları düşlerimizde bırakmak istemiyor hayata geçirmek için tüm engellemelere rağmen yılmadan usanmadan, vazgeçmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

5 yeni transfer var

Elmastaş, yeni dönemde yapılan transferler ve takımın son durumu hakkında da bilgi verdi. Elmastaş, Teknik Direktör Mustafa Uğur ve ekibi ile yeni dönem için de anlaşma sağlandığını ifade ederek, "Mustafa Uğur ve yardımcı hocalarımızla anlaştık. Geçtiğimiz yıl oluşturulan takımımızdan 12 futbolcumuzla da devam etme kararını aldık. Bu futbolcularımızın isimleri; Yusuf Akyel, Bahrican Avcı, Özgür Çelik, Oğulcan Şahin, Gökhan Yılmaz, Atabey Çiçek, David Deniz Kılınç, Sertaç Çam, Feridun Kıroğlu, Evren Güder, Hüseyin Pala, Mehmet Gülmez ve 5 yeni transfer yaptık. Yeni transferlerimiz Haluk Türkeri (Menemen Belediye Spor’dan-Santrafor mevkiinde oynuyor), Mustafa Kayabaşı(Erzurumspor’dan orta saha), Ramazan Evren Üstündağ (Erzurum spordan- Kaleci), Erdi Öner (Kocaeli Birlik Spordan-Stoper), Adem Koçak(Sivas Spordan-Ortasaha mevkiinde oynuyor). Mustafa Uğur hocamız ve ekibiyle istişare halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkacak olan takımı yeniden oluşturuyoruz" dedi.

Kazanan Elmastaş oldu

Konuşmaların ardından seçime geçildi. İki listenin çekiştiği oylamada Erhan Elmastaş’ın listesi 130 oyla seçimleri kazanarak, bir dönem daha göreve devam dedi. Elmastaş’ın listesi şu isimlerden oluştu: Ömer Beyaz, Erol Rüzgar, Ertunç İşbay, Adnan Tuksal, Ümit Babacan, Egemen Öncel Özhuy, Volkan Gözükara, Bora Öziş, Bilgen Süngü, Kadir Bora Keskinler, Galip Akgün, Gökhan Yankol, Hasan Çakmak.