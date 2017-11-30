Bandırmaspor’da hedef üç puan

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da son haftada alınan 4-2’lik Konya Selçuklu mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Uğur, hedeflerin şaşmadığını ve ilk yarının kalan maçlarını 2 puan ortalaması ile tamamlamak arzusunda olduklarını söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Uğur, 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Konya Selçukluspor maçını yorumlayarak, "İyi başladığımız bir maçı kötü bitirdiğimizi düşünüyorum. Öne geçmemize rağmen daha sonra inanılmaz bireysel hatalar ön plana çıktı. Tabi bu şekilde bir hedef doğru giderken bana göre kolay bir karşılaşmayı böylesine kolay bir şekilde kaybetmek bizi fazlasıyla üzmüştür. Ama bir gerçek var ki, devre sonuna kadar arzu ettiğimiz puanları alıp, her zaman bu yarışın içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün çalışmalarımız devreye kadar kalan üç maçımız için. Onları kazanıp daha sonrasının ise daha sonra düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bandırmaspor bu ligin hedefe oynayan birinci derece de önemli takımlarından bir tanesidir. Sahaya yansıyan futbol ile sahadan çıkan sonucun birbiriyle orantılı ve istikrarlı olmasını arzu ediyoruz. Ama biz şu ana kadar bunu çok fazla yakalamış değiliz. İç sahada galip gelip ertesi hafta bana göre çok kolay bir karşılaşmayı çok kolayca kaybedebiliyoruz. Tüm arzu ve isteğimiz istediğimiz puanları yakalamak veya yaklaşmak. Hedefimizi her zaman maç başına iki puan ortalama olarak koyuyoruz. Eğer şampiyonluk yarışında olacaksak bütün müsabakaları iki puan olarak değerlendiriyoruz. Şu aşamada da ilk yarının sonuna kadar kalan üç karşılaşmayı kazanmaktan başka bir durumumuzun olmadığı bir gerçeği var ortada" dedi.

Ligde bu hafta oynanacak olan Fethiyespor maçı için de değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mustafa Uğur, "Ligde kazanmanın dışında alternatifi olmayan müsabakalardan biri olarak görüyoruz bu maçı. İki puan hedefini tutturmak için söylüyorum özellikle. Zaten iki puan hedefini tutturursak bizim aldığımız mağlubiyetlerin, iyi futbolun ya da kötü futbolun çok önemi olmadığını düşünüyorum ben. Sadece iki puan ortalamasını tutturmak, hedef adına ve devre arasında yapılacak hamleler adına büyük bir güç olacak bizim adımıza" diye konuştu.

Bandırmaspor’da son haftalarda bulduğu gollerle başarı grafiğinde hissedilir bir yükselme gözüken Üstün Bilgi ise, "Öncelikle tabi ki kişisel hedeflerimizin yanı sıra Bandırmaspor’un zirvede olması daha önemli. 40 tane gol atıp takım bir üst lige çıkamadıktan sonra bir önemi yok yani. Takım galip gelsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta bir iş kazası oldu. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız Fethiye maçı ile bunu telafi etmek istiyoruz. Takım arkadaşlarım bir çok gol pozisyonuna beni sokuyordu ancak ben bir şanssızlık yaşıyordum. Pozisyon anlamında bir problem yok" şeklinde konuştu.