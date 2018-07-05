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05 Temmuz 2018 16:59

Bandırmaspor’dan Balıkesirspor Baltok’a ziyaret

Spor Toto 2.

Bandırmaspor’dan Balıkesirspor Baltok’a ziyaret

05 Temmuz 2018 16:59

lig kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor yönetimi TFF 1.lig de yer alan Balıkesirspor Baltok’a ziyarette bulundu.


Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu. İlk olarak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Bandırmaspor’lu yetkililer, bu ziyaretin ardından Balıkesirspor Baltok’a misafir oldu. Balıkesirspor Kulüp binasında bir süre sohbet eden kulüp yetkilileri, ziyaretin ardından Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci ‘nin organize ettiği yemekte bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı yemekte iki takım yöneticileri dostluk mesajları verirken hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan ve yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Balıkesirspor Baltok yönetimi resmi siteden yaptığı açıklamada en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını belirtirken, bordo beyazlı camiaya yeni sezonda başarılar diledi.




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