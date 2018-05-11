Bandırmaspor’dan hakem Bülent Birincioğlu’na tepki

Lig Beyaz Grup’ta oynanan Play-Off Çeyrek Final ilk maçında orta hakem Bülent Birincioğlu’na kötü yönetiminden dolayı tepki gösteren Bandırmaspor yönetimi, 14 Mayıs’ta oynanacak rövanş karşılaşması için şehri birlik ve beraberliğe çağırdı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Hasan Çakmak, Basın Sözcüsü Erol Rüzgar ve Asbaşkan Bilgen Süngü, kulübün İstiklal Caddesi’nde bulunan merkez binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Erol Rüzgar yaptığı açıklamada Sakaryaspor maçında gösterilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Rüzgar, play-off çeyrek final ilk maçında Bandırmaspor takımının sahada şampiyon bir takım gibi oynadığını ifade etti.

Bilgen Süngü: "Biz şampiyon olmak istiyoruz dedik"

Bandırma Asbaşkanı Bilgen Süngü de müsabakanın orta hakemi Bülent Birincioğlu’na kötü yönetiminden dolayı tepki gösterdi. Süngü, "Bizim burada sahada bir tane insan olduğundan maç oynanmıyor. Ama Sakarya’da amigolar son beş dakikaya kadar sahanın orta yerlerinde. Protokolün olduğu tribün tamamen polislerle dolu. Orada insanlar sahanın içine giriyorlar. Hakem de görmemezlikten geliyor. Atılan yüzlerce çakmaklar, bozuk paralar, hatta gazoz şişeleri oldu sahaya. Hakem bir kere olsun anons bile yaptırmadı. En az üç tane kırmızı kartlık pozisyon var ve saçma bir penaltı var. Sakaryaspor’un hakemlere ihtiyacı yok. Sakarya’nın bu haliyle hakemlere ihtiyacı olsa ne olur? Dünkü maç 5-0 olur. Biz daha önce federasyon ile diyaloğa geçtiğimizde adaletli bir yönetim sergileyen hakemleri gönderin bize dedik. Biz şampiyon olmak istiyoruz dedik. Bunu halen daha tekrarlıyoruz. Gerekli yazışmaları yapıp bu maçla ilgili görüntüler atmaya çalışacağız. Bizim tribün liderimiz sahaya girince ceza geliyor. Bakalım Sakaryaspor’a ne ceza gelecek göreceğiz. Kartı olmayan bir arkadaş ya da kartı varsa da düzmece. Maçın son 5 dakikasına kadar sahanın ortasında tribünlere yönlendirme yapıyor. Bizim arkamızda kimse yok. Biz sadece Bandırmasporuz. Ne federasyonda arkamızı sıvazlayacak insanlar var, sadece Belediye Başkanımız ve Bandırma şehri var. Bunu da buradaki maçta şehrimizin göstermesini istiyoruz. Gençlere, gazilerimize, şehit yakınlarına, bayanlara maçımız bedava. Tamamen taraftarlarımızın Bandırmasporlu futbolculara sahip çıkmasını istiyoruz. Bandırma’dan bugüne kadarki desteklerinin daha fazlasını göstermelerini istiyoruz" dedi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Hasan Çakmak’ta konuşmasında, Sakaryaspor ile 14 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak play-off 2’inci karşılaşmasında tüm Bandırmalıları takımlarına sahip çıkmaya davet etti. Şampiyonluk yolunda sabit gelir kaynaklarının arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Çakmak, toplumun tüm kesimlerinden Bandırmaspor’a maddi ve manevi destekte bulunmaları çağrısı yaptı.