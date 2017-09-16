Bandırmaspor’un yaş ortalaması 26,5

Elmastaş, sezon öncesi kampın çok verimli geçtiğini ve bunun da semeresini ilk iki maçta alınan 6 puan ile alındığını söyleyerek, “Yapılan ağır idmanlar ile lige iyi hazırlandık. Özellikle Erzurum Kampı çok verimli geçti. Yaptığımız transferlerde yönetim, teknik ekip ve futbolcu araştırma komitemiz ortak bir akıl oluşturduk. Önceki yıl yaptığımız hataları bu sene yapmadık. Takımın yaşlı olduğu eleştirilerine katılmam mümkün değil. Çünkü Bandırmaspor takımının yaş ortalaması 26,5. Transferde savunmaya bir oyuncu daha alabilirdik ama olmadı. Bunun dışında hedeflediğimiz takımı oluşturduk diyebilirim. Hatırlarsanız geçen senelerde genç ve koşan ekiptik. Ama birçok takım sahada yatarak tecrübesiyle bizden puanlar almışlardı“ dedi.

"Sahadaki oyunumuz daha da düzelecek"

İki haftada alınan galibiyetleri ve kazanılan 6 puanı değerlendiren Erhan Elmastaş, “Bu takım ağır bir kamp dönemi geçirdi. Ligdeki birçok takım gibi bizde lige tam olarak hazır değiliz. Ancak kötü bir futbol oynadığımızı da düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda oyun kalitemizin artacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şunu unutmayalım ki sezon başında çok iyi oynamasak da alınan bu galibiyetler bizi iyice şampiyonluğa motive ediyor. Mustafa Hocamızın koyduğu 5 maçta 5 galibiyet hedefine ulaşmak istiyoruz“ dedi.