Bandırma'ya 220 hektarlık dev sanayi hamlesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 220 hektar alan üzerine kurulması planlanan Marmara Ana Metal ve Makine Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi için ilk Müteşebbis Heyeti Toplantısı Kaymakamlık'ta yapıldı.

Bandırma'nın Bezirci ve Beyköy mahalleleri civarında metal ve makine sanayi kapsamında faaliyet göstermek üzere planlanan Organize Sanayi Bölgesi için ilk müteşebbis heyeti toplantısı Bandırma Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Paydaşlardan temsilcilerin yanı sıra iş adamlarının da katıldığı toplantıda 220 hektar alan üzerine kurulacak olan OSB'de ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı ile diğer ulaşım araçlarını imalatının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adı ile kuruluş çalışmaları süren projenin kurucu ortaklarının yüzde 6 pay ile Balıkesir Valiliği, yüzde 12 pay ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 6 pay ile Bandırma Belediyesi, yüzde 6 pay ile Balıkesir Sanayi Odası ve yüzde 70 pay ile Marmara Ana Metal ve Makine Sanayicileri Derneği olacağını belirtti.

Daha sonra konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise, yatırım esnasında çevre ve havanın kirletilmemesine dair kesin tutumları bulunduğunu ifade ederek, bu konuda muazzam dikkat edilmesini istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Özdemir ise projenin Bandırma'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Çay: "Projemizde termik santral yok"

Marmara Ana Metal ve Makine Sanayicileri Derneği Başkanı Sadettin Çay ise basın mensuplarından gelen bir soru üzerine kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji ihtiyacının karşılanması için şu anda ve gelecekte herhangi bir termik santral kurma düşüncelerinin olmadığını ifade ederek, "Üretmeden Türkiye'nin gelişmesi, refah ve geleceğimizi inşa etmemiz söz konusu değil. Üreterek büyümeliyiz. Büyürken geleceğimizi inşa etmeliyiz. Bu anlamda güzel bir başlangıç törenine katıldık. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemiz adına güzel semerelerini alacağız. Enerji Bakanlığı bölgedeki ihtiyacımız olan enerji için zaten yatırımlarını yapıyor. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, nano teknoloji kullanacağız, dijitalleşeceğiz. Üretirken çevreye ve kendimize yönelik olacağız. Evet havaya, toprağa, suya dikkat edeceğiz ama öncelikle çocuklarımızı, geleceği düşüneceğiz. Biz İMES ile başlayan serüvenimizde Dilovası'nda bir OSB yaptık. En kısa zamanda bir gezi heyetiyle nasıl bir OSB olduğunu da göstermek isteriz sizlere. Şu anda Yalova'da bir başka OSB yapıyoruz. Burasının önemi bizim için ihracatın üssü olabilecek bir nokta olması" dedi.

Yapılan müteşebbis heyeti toplantısına, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yılmaz Özdemir ve Sabri Külcü, Marmara Ana Metal ve Makine Sanayicileri Derneği Başkanı Sadettin Çay ve yatırımcı işadamları katıldı.