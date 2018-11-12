Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.

Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, "Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni bölüm teklif ettik" dedi.

Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum" dedi.

Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular aldıklarının altını çizerek, "Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların buraya olan ilgisini arttırıyor" dedi.

İŞKUR - Üniversite el ele

Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "İŞKUR ile işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı

Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz" dedi.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve 20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında. Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek" şeklinde konuştu.