Banvit altyapı seçmeleri yapıldı

Banvit Basketbol Kulübü altyapı seçmeleri Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Her sene yaz döneminin başında yapılan altyapı oyuncu seçmelerine bu sene de büyük ilgi vardı. Seçmelere değişik kategorilerden ve farklı şehirlerden toplam 220 sporcu katıldı. Fizikî ölçümlerinin yapılmasının ardından basketbol sahasında temel basketbol hareketlerinin yapıldığı antrenmanla seçmeler tamamlandı. Seçmeler sonucunda başarılı olan sporcu adayları 12 Temmuz Çarşamba günü www.banvitbasketbol.com internet sitesi ile Banvit Basketbol Kulübü sosyal ağlarından açıklanacak ve altyapı takımlarıyla antrenmanlara katılmaya hak kazanacak.