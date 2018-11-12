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Banvit Şampiyonlar Ligi'nde Anwil Wloclawek'i konuk ediyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 6.

hafta maçında Banvit, 13 Kasım Salı günü saat 20.00'de Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i konuk edecek.


Banvit, hafta maçında 13 Kasım Salı günü saat 20.00'de Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i konuk edecek. Karşılaşmayı Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa) ve Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.


Turuncu - Yeşilliler Avrupa'da bugüne kadar çıktığı 182 maçta, 104 galibiyet, 77 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Turuncu - Yeşilliler, yeni sezona çıktığı beş maçtan üçünü kazanarak başladı. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta İtalya'da konuk olduğu Sidigas Avellino'ya başa baş geçen mücadele sonunda 99 - 95 mağlup olmuştu. Banvit Bandırma'da konuk edeceği Anwil Wloclawek'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

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