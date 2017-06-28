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28 Haziran 2017 12:23

Banvit, Vidmar ile 2 yıl uzattı

Banvit, iki sezondur takımda forma giyen Sloven oyuncu Gasper Vidmar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Banvit, Vidmar ile 2 yıl uzattı

28 Haziran 2017 12:23


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Banvit, bu kapsamda takım kaptanı Gasper Vidmar ile yeniden anlaştı. Bandırma ekibi, Sloven yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu 2015-2016 sezonu başında Banvit’e transfer olmuştu. Başarılı basketbolcu, bu sezon Türkiye Ligi’nde 9.4 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynarken FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise 10.9 sayı ve 5.6 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.


Banvit’in tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nda büyük pay sahibi olan kaptan Gasper Vidmar bu sezon ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de takımı ile beraber final oynama başarısı gösterdi.




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