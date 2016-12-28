Banvit yeni yıl yemeğinde buluştu

Banvit basketbol ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Banvit Basketbol Kulübü ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü’nün oyuncu, teknik ve idari kadroları, Banvit A.Ş. yöneticileri, altyapı sporcuları ve kulüp personeli katıldı. Gecede sporculara, çalışan personele ve çocuklara kulüp yönetimi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, "A Takımı bu zamana kadar 12 karşılaşmada 9 galibiyet alarak iyi bir performans sergiledi. Sezonun geri kalanında da bu performansını sürdürerek daha çok başarı elde edeceğine eminim. Ayrıca genç oyuncularımızdan kurulu Bandırma Kırmızı ise zaten Türkiye’nin gururu durumunda. Kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele ediyorlar. Bir de bizim yavrularımız olan altyapı sporcularımız var. Türkiye’nin asıl gururu bunlar. Her altyapı şampiyonasında bu çocuklarımızın adı var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. 2016 yılı ülkemiz ve ekonomi için sıkıntılı geçti. İnşallah 2017 yılı hem ülkemiz olarak hem de ekonomi açısından refaha kavuşacak. Bunlar da doğru orantılı olarak spora yansıyacaktır" dedi.