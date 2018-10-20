Banvit'te hedef kendi seyircisi önüne galibiyet

hafta karşılaşmasında Banvit, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek. Banvit 21 Ekim Pazar 17.30'da oynanacak olan karşılaşmayı kazanarak ligdeki ilk zaferini taraftarı önünde almak istiyor.

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçında 21 Ekim Pazar 17.30'da Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadeleyi Serkan Emlek, Kaan Büyükçil ve Ozan Çakar hakem üçlüsü yönetecek. Turuncu yeşilliler bu önemli maçta taraftarın desteğiyle kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Sezon öncesi düzenlenen hazırlık turnuvalarında iki kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde taraflar birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Antalya Gloria Cup'ta Banvit, Rıdvan Öncel'in son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes'i 84-82 mağlup ederken, lacivert - beyazlılar da 12. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Banvit'i 80-72 yenmişti.