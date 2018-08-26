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26 Ağustos 2018 16:24

Baraj için ödenen istimlak bedelleri çiftçileri memnun etmedi

Burhaniye’de Reşitköy Barajı inşaatı devam ederken, ödenen istimlak bedelleri çiftçileri memnun etmedi.

Baraj için ödenen istimlak bedelleri çiftçileri memnun etmedi

26 Ağustos 2018 16:24

Yörede arazi fiyatlarının çok arttığına dikkat çeken çiftçiler, dekar başına, açık alanlarda 8-10, zeytinliklerde ise 15-18 bin lira ödendiğini belirterek bunun az olduğunu söylediler.


İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Subeylidere Mahallesinde, arazileri baraj sahası içinde kalan çiftçilere ödemeler yapılırken, istimlak bedelleri çiftçileri memnun etmedi. Burhaniye yöresinde son iki yılda arazi fiyatlarının çok yükseldiğini anlatan Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir, artan arazi fiyatlarının yanında istimlak bedellerinin düşük kaldığını söyledi. Çok sayıda arazinin baraj havzası içinde kaldığını anlatan Demir, “İstimlak bedelleri ödenmeye başlandı. Şu anda, açık alanlarda dekarda 8-10, zeytinliklerde ise 15- ile 18 bin lira arasında para ödeniyor. Oysa, Artvin’in Yusufeli ilçesindeki kamulaştırmalarda dekara 65 bin ile 120 bin lira arasında para ödendiğini öğrendik. Bize ödenen bedellerin artırılmasını bekliyoruz. Aksi halde, çiftçiler mağdur olacak” dedi. Mehmet Budak da arazisi istimlak edilen vatandaşların bir başka yerden aynı ölçüde arazı satın alabilecek paranın ödenmesini istediklerini söyledi.




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