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21 Mayıs 2018 15:22

Barbaros Caddesi gündüz, Sahil ve Ayvalık Caddeleri gece trafiğe kapatılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçe merkezinde Barbaros Caddesi ile Ali Bey (Cunda) Adasında Sahil ve Ayvalık Caddeleri günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılıyor.

Barbaros Caddesi gündüz, Sahil ve Ayvalık Caddeleri gece trafiğe kapatılıyor

21 Mayıs 2018 15:22


15 Mayıs’tan 30 Eylül tarihine kadar devam edecek uygulama kapsamında, Barbaros Caddesi 11.00-19.00 saatleri arası trafiğe kapatıldı. Ali Bey (Cunda) Adası’nda 25 Mayıs Cuma günü başlayacak uygulama ile Sahil ve Ayvalık Caddeleri 19.00-01.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Ayvalık Belediye Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı saatlerde caddeyi araçlara kapatarak rahatça dolaşması sağlanıyor.


Ayvalık’ın en güzel sokaklarından biri olan, açılan yeni dükkânlar ve kafelerle canlılık kazanan Barbaros Caddesinin kış döneminde de belli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıklayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Amacımız, yaz aylarında hem kentimizde yaşayanların hem de kentimize gelen konukların sokaklarda yaya dolaşmasını, bu şekilde Ayvalık’ın kültürünü daha yakından tanımasını ve esnafın iş hacminin artmasını sağlamak” dedi. Barbaros Caddesi, 30 Eylül’de başlayıp kış ayları boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında 11.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Vatandaşlar, caddelerin araç trafiğine kapatılmasının gerekli ve olumlu bir uygulama olduğunu ifade etti.




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