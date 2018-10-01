Barbaros Sefa Spor'da coşkulu dayanışma gecesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski takımlarından Barbaros Sefa Spor Kulübü'nün dayanışma gecesi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye çok sayıda davetli katıldı. Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edremit Körfezi Temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun öncülüğünde gerçekleşen gecede konuşan Barbaros Sefa Spor Kulüp Başkanı Serdar Harputlu, Ayvalık'ın en köklü kulübüne geçmişten günümüze destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Harputlu, “Sportif alanda Ayvalık'ın ulvi bir misyonunu üstlenen Barbaros Sefa Spor Kulübü'nü sonsuza kadar yaşatabilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeyi sürdürecek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spora teşvik etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Gecede duygularını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; Barbaros Sefa Spor Kulübü tarafından düzenlenen gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık'ımızın en önemli spor camialarından biri olan Barbaros Sefa Spor Kulübü kuruluşundan bu yana ilçe tarihinde efsanevi olarak nitelendirilebilecek bir çok ismi Türk futboluna kazandırmış bir camiadır. Ancak bu kulübün daha da önemli olanı ise Ayvalık'ın önemli yüzlerini asla unutmadan sık sık ilçe halkına anımsatmasıdır. Böylesi bir vefa, az görülür. Bu duygularla ben, Ayvalık'ımızın güzide spor kulüplerinden biri olan Barbaros'umuza başarılar diliyor ve bu akşamki güçlü birlikteliğin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum.” dedi.

Gecede düzenlenen çekiliş ve açık artırmaya katılanlara ödülleri dağıtıldı. Bülent Ersoy'un kanuncularından İbrahim de, sesi ve kanunuyla geceye renk kattı.