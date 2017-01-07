Baş pehlivanlar şehitler için kol bağladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dünyada ilk kez salonda gerçekleştirilen yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlar şehitler için kol bağladılar. Müsabakalar sonucunda şampiyon Recep Kara ödülünü şehit ailelerine bağışladı.

Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri’nin sürekliliğini sağlamak ve bu sporun 12 ay boyunca yapılabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk kez Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yağlı güreşlerde başpehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Minik 1, Minik 2, Teşvik ve Başpehlivanlık kategorilerinde toplam 16 sporcu mücadele etti.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, "Dünya’da ve Türkiye’de ilk defa kapalı salonda yağlı güreşlerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Şehitler Tepesi’nde hain terör saldırılarını lanetleyerek ve şehitlerimizi rahmetle yad ederek başlattığımız programın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin son yıllarda artarak devam eden başarısı birilerini rahatsız etmektedir. Gelişen ve büyüyen Türkiye’ye karşı başlatılan artan terör saldırıları milletimizin birlik ve beraberliğini hedef almaktadır. Bu vatan toprakları üzerinde operasyon yapmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. İzmir’de geçtiğimiz gün şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin gibi son mermimiz bitse dahi mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’yi bölmek, parçalamak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak. Kökleri Malazgirt’e dayanan, bin yıldır Anadolu’da hüküm süren bu milleti yenemeyeceksiniz. Türkiye, İstiklal mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Terörle hayatı durdurmaya çalışanlara inat; yatırımlara, sosyal hayata devam ediyoruz” dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı ortamda güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bir Er meydanını Balıkesir’e kazandırmak istediklerini dile getiren Başkan Uğur, "4 bin 122 metre kare alan üzerine kurulu olacak bu er meydanı 1606 kişi izleyici kapasiteli olacak. Gelen seyirci hem güreş izlemekten zevk alacak hem de pehlivanlarımız kış aylarında dahi olsa er meydanında güreşme imkanına kavuşmuş olacak. Toplam maliyeti 7 milyon TL olan bu er meydanı inanıyorum ki ata sporumuz yağlı güreşlerimizi farklı bir konuma getirecek. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreş kurultayı ve Kırkpınar başpehlivanları Balıkesir karşılaşmasının bir kez daha ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüreğiyle, bileğiyle, aklıyla mücadele eden tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından müsabakalar yapılan duaların ardından Minik 1 güreşleriyle başladı. Bu kategoride yapılan eşleşmeler sonrasında İbrahim Türkmen, Yusuf Can Aktaş, Furkan Elagöz ve Kerem Karahasan güreştiler. Rakiplerini yenen İbrahim Türkmen ve Furkan Elagöz arasından oynanan final müsabakasında rakibi yenen İbrahim Türkmen 1. oldu. Minik 2 dalında Emin Erdoğan Yiğit Öztürk’ü yenerek 1. oldu. Teşvik dalın ise Necip Al, İhsan Derin’i yenerek 1. oldu.



Başpehlivanlık müsabakalarında çekilen kuralar sonucunda Mehmet Yeşilyeşil, Salih Eriç ile Recep Kara, Serhat Balcı, Ali Gürbüz Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz İsmail Koç ile eşleşti. Rakiplerini yenen Mehmet Yeşil Yeşil Orhan Okulu ile Recep Kara İsmail Koç ile yarı final müsabakaları yaptılar. Yarı final müsabakalarından galip ayrılan Recep Kara ile Orhan Okulu Başpehlivanlık final müsabakasında karşı karşıya geldiler. Nefes kesen bir müsabaka sonrasında Recep Kara Orhan Okulu’yu yenerek ilk kapalı salon yağlı güreşleri birincisi olarak adını tarihe yazdırdı. Başpehlivan Recep Kara aldığı şampiyonluk ödülünü şehit ailelerine bağışladı.



Yapılan müsabakalar sonrasında birinci olan güreşçilere ödülleri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından verildi.