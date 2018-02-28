Başarılı genç güreşçilerden Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Ziyaret esnasında ilçedeki güreş sporu hakkında genel bir bilgilendirme yapan, İlçe Müdürü Fethi Bilge, bakanlığın ilçe spor merkezleri ve valiliğin "Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi" kapsamında eğitim alan güreşçilerden; Hasan Can Çakır’ın Okullar Arası B Gençler Serbest Stil 85Kg İl Birincisi, Barış Lodos’un Okullar Arası B Gençler Serbest Stil 58Kg İl Birincisi, Sefer Teke’nin Okullar Arası Yıldızlar 48Kg İl Birincisi, Mustafa Öz’ün Okullar Arası Yıldızlar 49Kg İl Birincisi, Batıkan Lodos ve Ali Hüseyin Biçer’in de Minikler İl 2. si olduklarını, birinciliği alan güreşçilerin Balıkesir ve Düzce’de yapılacak olan Grup Şampiyonalarında Balıkesir’i temsilen güreşeceklerini ayrıca nisan ayında yapılacak olan Milli Takım seçmelerine katılacaklarını söyledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Kaymakam Sırmalı, genç güreşçileri başarılarından dolayı tebrik ederek, İlçede her türlü spora destek verdiklerini özellikle başarılı olan sporcuları ayrıca destek vereceklerini, bakanlığın ve valiliğin projelerinin ilçedeki takipçisi olduklarını, özellikle "Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi" kapsamında yaklaşık 30 bin TL’lik ikinci bir spor malzemesi alımı yaptıklarını, ilçede “ben spor yapmak istiyorum deyip de imkansızlıktan spor yapamıyorum” diyen gencin, çocuğun kalmayacağını söyledi.

Genç güreşçileri başarılarından dolayı ödüllendiren Kaymakam Sırmalı, grup müsabakalarında ve milli takım seçmelerinde kendilerine başarılar diledi ayrıca “Türkiye Şampiyonasında da temsil istiyorum” dedi.