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15 Ağustos 2018 13:33

Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

Avrupa Gençler Serbest Güreş şampiyonasında, Avrupa 3’üncüsü olan Oktay Güngör, Gençlik, Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başarılı güreşçi Güngör, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

15 Ağustos 2018 13:33


İtalya’nın Roma şehrinde yapılan Gençler Serbest Avrupa Güreş Şampiyonasında Balıkesirli güreşçi Oktay Güngör 125 kg’da Avrupa 3.sü büyük bir başarı kazandı. Antrenörü Niyazi Pandul eşliğinde İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu ziyaret eden Oktay Güngör, önümüzdeki ay Slovakya’da yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceği sözünü verdi. Balıkesir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Oktay Güngör ve antrenörü Niyazi Pandül’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında ve Slovakya’da yapılacak olan dünya şampiyonasında başarılar diledi.




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