Başarılı öğrencilere anlamlı tören

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın kızı Buket Görgülüaslan’ın okul birincisi olarak babası tarafından ödülünü aldığı törende, sınıfların birincileri de unutulmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirildiği törende konuşan Okul Müdürü Soner Suyolcu duydukları gururu ifade etti.

Törende; okulun Bengi Projesi doğrultusunda yürütülen, “EBA Öğrenci Projesi” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının Eğitimde Bilişim Ağı üzerinden konu tekrarlarını yapan, kazanım testlerini çözen ve süre olarak tamamlama başarısını gösteren EBA Öğrenci 1.’si 5-B Şubesinden Ece Karabacak, 5-C sınıfından Özge Fatma Aran, 6-B şubesinden Beyza Kırmızısakal, 7-D şubesinden Sude Doğa Taşdelen, 7-E şubesinden Sevcan Seskin’e ödüllerini Kaymakam Gökhan Görgülüaslan ve Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu verdi.

Türkiye Grup karşılaşmalarında, Balıkesir birincisi olarak 15 Eylül Ortaokulu’nun Balıkesir’i ve Ayvalık’ı başarıyla temsil etmesi nedeniyle eden Yıldız Kızlar Voleybol Takımı olmak üzere; Balıkesir 2.’si Küçük Kızlar Voleybol Takımı ile Balıkesir 3.’sü Yıldız Erkek Basketbol Takımına; İl 1.’liği , 2.’liği ve il 3.’lüğü derecelerini okula kazandıran Atletizm Takımı sporcularından takım kaptanları Buse Mutlu, Yağız Çabuk, Eren Kandemir, Furkan Hüseyin Mora, Emre Kandemir, Beyza Kırmızısakal, İrem Gamze Deniz, Oğuzhan Aydın’a iftihar belgeleri sınıf öğretmenleri tarafından verildi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında akademik başarıları, okul kurallarına uyum ve örnek davranışları ile sanatsal faaliyetlerde okulun temsilleriyle okulun gururu olmayı başaran yılın öğrencileri; 5. Sınıf öğrencileri; Yiğit Tutmaz, Semih Koç, Hilal Zincir, Arda Sezgin, Esma Çakır, Defne Eylül Duyar, Amirhan Babyiğit, Erdem Aslan, Berke Karasu, Nazlı Tutmaz, Hüseyin Turan, Özce Fatma Aran, İpek Arakaş, Ömer Faruk Altuntaş, Dilay Kör, Arda Bozada; 6. Sınıflarda Ilgın Kınık, Ekinsu Altundaşlar, Irmak Yıldız, Azra Yamaner, Yağız Tokgöz, Suda Gümüş, Ceylin Özgen, Selinay Seyfioğlu, Simla Arslan,Beyza Kırmızısakal, Muhammed Enes Topuz, Begüm Görgülüaslan, Caner Çakmak, Alpay Berk Suyolcu, İrem Arıcı, Yazgülü Eda Aydın, Sümeyye Nur Kahraman, Eylül Çelebioğlu, Zeynep Ecren Güngör, Buse Mutlu, Rıfat Kaşıkçı, Selen Dal,Semih Mataracı, Busenur Altınok, Naz Kaçak, Fırat Tekinoğlu,7. Sınıflar; Arda Tekinoğlu, Eylül Çambüken, Korkut Şahan, İnci Oral, Arda Doğan,Mısra Altınöz, Ecre Aktaş, Sena Dilan Uysal, Nisan Işık Sümer, Ali Efe Karagöz, Berke Ur, Ahmet Cengiz, Ilgın Ulutaş, Hilal Altın, Buket Akıner, Neslihan Ünsal, Sude Doğa Taşdelen, Yağız Kandemir, Rıdvan Şimşek, Elif Beyhan, Emie Ege Uzun, Melike Çiçek, 8. Sınıflar; Buse Nur Ünver, Ilgın Sabuncu, Yağmur Taş, Şimal Tuncer, Berkay Topçu, Aytaç Ardıç, Arda Karademir, Sude Naz Kaya, Defne Türkdoğan, Kaan Kara, İdal Usta, Alpay Mete, Naz Kuttaş, Tuana Firlar, Duru Çarkçı, Azra Güneş, Nilgün Palabıyık, İrem Yaman, Miray Sakar, Berkay Elibol, Yağız Alkan, İrem Büşra Satın, Selin Egem Topuz,Sude Naz Güler, Aleyna Karaman, Cenk Varol ve Yusuf Umut Torun’a iftihar belgeleri; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Kazım Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, ve daire amirleri tarafından takdim edildi.

Düzenli ve planlı çalışıp, çok kitap okuyan ve yılsonu başarı puanlarına göre, sınıflar düzeyinde; 5. Sınıflar 3.’sü Erdem Arslan, 6. Sınıflar 3.’sü Simla Arslan, 7. Sınıflar 3.’sü Ahmet Cengiz, 8. Sınıflar 3.’sü Sudenaz Kaya’ya ödüllerini vermek üzere İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır verdi.

İkinciler; 5. sınıflarda Hüseyin Turan, 6. sınıflarda Rıfat Kaşıkçı, 7. sınıflarda Neslihan Günsal, 8. sınıflarda Miray Sakar’a ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır takdim etti.

5. Sınıflar 1. si Nazlı Tutmaz’a ödülünü Cumhuriyet Başsavcısı Metin Toker, 7. sınıflar 1.si Nisan Işık Sümer ve ödülünü vermek üzere Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 8. sınıflar 1.si Yağmur Taş’a Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu verdi.

Törende; tüm sınıflar düzeyinde 2018-2018 eğitim-öğretim yılı okul birincisi 6-C şubesi öğrencisi Begüm Görgülüaslan’ın ödülünü ise babası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan takdim etti.

Tören; 4 yıl boyunca gerek davranışlarıyla gerekse ders başarılarıyla okulumuzu temsil eden 8. Sınıflar birincisi Yağmur Taş ve sınıf öğretmeni Sultan Çırak ile birlikte mezuniyet kütüğüne isim künyesini çakmasıyla sona erdi.