Başarılı satranç sporcusundan Kaymakam Nazlı’ya ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçenin başarılı satranç sporcusu Orkun Efe Alumert, beraberinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu ile birlikte Kaymakam Namık Kemal Nazlı’yı makamında ziyaret etti.

2016 Yıldızlar Birincisi ve 2017 Balıkesir Geneli İl üçüncüsü olarak başarılı bir sezon geçiren Alumert’in Antalya’da düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonası’na yıldızlar kategorisinde katılmaya hak kazandığı öğrenildi.

Ziyarette Kaymakam Nazlı, genç sporcuya futbolu da çok sevdiği için bir futbol topu armağan ederek, Antalya’daki şampiyonada başarılar diledi.