Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 16:31

Başarılı satranç sporcusundan Kaymakam Nazlı’ya ziyaret

Başarılı satranç sporcusundan Kaymakam Nazlı’ya ziyaret

11 Ocak 2017 16:31

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçenin başarılı satranç sporcusu Orkun Efe Alumert, beraberinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu ile birlikte Kaymakam Namık Kemal Nazlı’yı makamında ziyaret etti.
2016 Yıldızlar Birincisi ve 2017 Balıkesir Geneli İl üçüncüsü olarak başarılı bir sezon geçiren Alumert’in Antalya’da düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonası’na yıldızlar kategorisinde katılmaya hak kazandığı öğrenildi.
Ziyarette Kaymakam Nazlı, genç sporcuya futbolu da çok sevdiği için bir futbol topu armağan ederek, Antalya’daki şampiyonada başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç