Başarılı sporcular Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

Balıkesir Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlunu Samsun’da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Altezim şampiyonasında Balıkesir’e kızlar kategorisinde 400, 800 ve Bin 500 metre yarışmalarında birincilik ve bin metre yarışında 4.getiren Muhsine Gezer, Sevim Demircan, Gülten Erol ve Gülden Erol Şampiyonada erkekler dalında 800 metre yarışında ve uzun atlamada Balıkesir’e Türkiye 4.’lüğü getiren Arda Aygün, Süleyman Kara’yı makamında kabul etti. Ziyaret sırasında özel sporcuların antrenörü Deniz Erenoğlu’da hazır bulundu.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özel Sporcularımızı tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Balıkesir Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu yine Samsun’da yapılan Okullar arası Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonasında derece yapan sporcuları kabul etti.

Şampiyonada Yıldız Erkekler Türkiye 1.si Emirhan Çakır, Genç A Bayanlar Türkiye 1.si Birsu Ülkat, Genç A Erkekler Türkiye 3.sü Enes Kızılcık, Genç B Erkekler Türkiye 3.sü Mehmet Fatih Davran ve olmuştur. Antrenörleri Erdun Işık ile birlikte İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Balıkesir Spor İl Müdürü Arıcıoğlu genç sporcular ve antrenörlerini tebrik edip, ziyaretlerinden memnun kaldığını dile getirdi ve sporculara başarılarının devamını istedi.