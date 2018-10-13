Başka Sinema Ayvalık Film Festivali sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Ali Atay'ın ikinci uzun metraj filmi “Ölümlü Dünya”nın Cunda Meydan'ındaki açık hava gösterimi ile sona erdi. Film gösterimi öncesi konuşan festival direktörü Azize Tan, ilk yılda gösterdikleri büyük ilgi için izleyicilere teşekkür etti. Oyuncu Hazal Kaya da film çekimleri nedeniyle Ayvalık'a gelemeyen Ali Atay'ı temsilen izleyicilere iyi seyirler diledi.

5 Ekim akşamı KAV Yılın Yönetmeni Ödülü'nün Ahlat Ağacı filmiyle Nuri Bilge Ceylan'a verildiği açılış töreniyle başlayan festivalde, açılış filmi olarak Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğini yaptığı ve geçtiğimiz ay Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Sarayın Gözdesi (The Favourite) gösterildi. Filmin yönetmen yardımcısı Atilla Yücer de açılıştaki konuklar arasındaydı. 5 gün boyunca Ayvalık'ta üç mekânda izleyicilere 25 ülkeden 40 filmlik bir program sunuldu. Yaklaşık 5500 izleyicinin katıldığı festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra, paneller, söyleşiler, üniversite öğrencileri ve çocuklar için atölyeler düzenlendi.

Ebru Ceylan, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Damla Sönmez, Hazar Ergüçlü, Taner Birsel, Rıza Akın, Elit İşcan, Baran Şükrü Babacan, Şencan Güleryüz, Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Gökhan Yıkılkan, Burak Deniz, Tayfun Pirselimoğlu, Emin Alper, Onur Ünlü, Mahmut Fazıl Coşkun, Banu Sıvacı, Gürcan Keltek, Burak Çevik, Çağla Zencirci, Osman Nail Doğan, Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu, Meryln Solakhan, Thomas Balkenhol, Rudiger Süchsland, Andreas Sinanos başta olmak üzere pek çok sinemacı festival nedeniyle Ayvalık'ta buluştu. Festival konukları film gösterimleri, panel ve söyleşilerin yanı sıra AIMA, Paşa Limanı ve Ayazma'da gerçekleşen kokteyllerde ve tekne turunda bir araya gelerek Ayvalık'ı keşfetme fırsatını buldular.

Ayvalık halkının yoğun ilgisi nedeniyle ek seansların konulduğu festivalde filmler sonrası yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senaristlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşti. Film gösterimlerine olan ilgi söyleşilerde de devam etti.

Açıkhada Sinema bölümü kapsamında Yeni Mahalle Düğün Alanı, Sarımsaklı Özgürlük Parkı, Eski Köylü Pazarı ve Cunda Meydanı'nda ücretsiz yapılan gösterimlerle Ayvalık'ta açık hava sineması geleneği tekrar canlandı ve mahalleliler birlikte filmlerin tadını çıkardı.

Festivalin dikkat çeken söyleşilerinden biri, Hitler döneminde yapılan propaganda filmlerini ve Goebbels'in oluşturmak istediği Nazi Hollywood'unu anlatan Hitler'in Hollywood'u (Hitler's Hollywood) filminin yönetmeni Rudiger Süchsland ve Fatih Özgüven arasındaydı.

Yönetmenler Burak Çevik, Tayfun Pirselimoğlu ve ressam Ahmet Doğu İpek'in konuşmacı olduğu Siyah-Beyaz adlı panelde, Türkiye'den Farklı Hikâyeler bölümündeki filmler başta olmak üzere siyah-beyazın hala ya da “yine, yeniden” ne gibi anlamlar taşıdığı konuşuldu. Whitney ve Lennon'ı Ararken (Looking For Lennon) filmlerinden yola çıkarak düzenlenen İkonlar Çağına Veda başlıklı söyleşide ise Yeşim Tabak ve Çiğdem Öztürk, iki film arasındaki paralellikler, 20. yüzyılda pop ikonlarının üstlendiği kültürel işlev ve özellikle pop ikonu kavramının içinde yaşadığımız çağdaki sosyal ve politik olaylardan bağımsız ele alınamayacağından bahsettiler.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Tunalı, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lale Kabadayı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Özkan; toplumdan dışlanmış, ötekileştirilmiş “başka” kadınların başrolde olduğu The Florida Project, Muhteşem Kadın (A Fantastic Woman) ve Sibel filmlerini ele alarak Başka Kadınlar adıyla gerçekleşen panelde kadın filmi nedir, bakış açısı nasıl olmalıdır, sessizlik ve kadın ilişkisi üzerine tartıştılar.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Kültür için Alan desteğiyle Dokuz Eylül, Ege ve İzmir Ekonomi Üniversiteleri ile ilerleyen yıllarda da devam ettirmeyi planladığı bir işbirliği gerçekleştirdi. Öğrenciler hem festivalin farklı bölümlerinde çalıştı, hem kendi projelerini gerçekleştirdi, hem de kendileri için özel olarak düzenlenen atölye çalışmalarında Emin Alper, Anna Maria Aslanoğlu, Çiğdem Mater, Nadir Öperli, Onur Ünlü, Mahmut Fazıl Coşkun, Thomas Balkenhol, Gökçe Doruk Erten gibi alanının usta isimleriyle film yapımı, yönetmen yapımcı ilişkisi, yönetmenlik nedir, kurgu ve oyuncu seçimi ve yönetimi gibi konularda çalışma olanağı buldular.

Ayvalık'ın Zeytin Çekirdekleri grubu ve Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi'nden çocukların katılımıyla gerçekleştirilen çocuk atölyelerinde geleceğin sinemacıları ve seyircileri ilk kez hayal güçlerinden yola çıkarak yazdıkları hikâyeleri, hazırladıkları maket cep projeksiyonundan izlediler, hologram yapmayı öğrendiler. Atölye partnerleri Hollanda'dan Genç Kültür ve Cinekid idi.