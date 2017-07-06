Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 18:03

Başkan Atıcı’dan Par’a destek

MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argun Atıcı 9 Temmuz’da yapılacak olan olağan il başkanlığı kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

Başkan Atıcı’dan Par’a destek

06 Temmuz 2017 18:03

Başkan Atıcı kongrede yönetim kurulu üyesi Suat Par’ı destekleyeceğini kaydetti.


MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argun Atıcı düzenlediği basın toplantısında 27 Haziran 2014 yılında teslim aldıkları üç hilalli MHP bayrağını ve sorumluluklarını hiç bir leke getirmeden özverili çalışmalarıyla ve gayretleriyle bu güne taşıdıklarını ifade ederek “İl yönetim kurulu üyelerime verdikleri hizmetlerden dolayı sahısları adına ve ailelerinin fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim. 3 senelik yönetim sürecinde birinci önceliğimizin birlik ve beraberlik içinde ve saygı ile akıl çerçevesinde hareket ederek Türk töresine uygun, İslam ahlak fazileti ile MHP’nin bir emanet olduğu sorumluluğuyla, Edebali’nin Osman Beye yaptığı öğütler ışığında, lider, doktrin, teşkilatın emri çerçevesinde önce ülkem, partim ve ben anlayışı ile, şehid ve gazilerimizin bize verdiği sorumluluk ile çalışılmıştır. Tüzük dışında hareket eden ve ikiyüzlü tutumlarıyla töremize uymayan davranışlar sergileyen ilçe yönetimlerini görevden alarak yerlerine parti tüzüğüne uyan yeni yönetimlerle ilçe kongreleri tamamlanmış il kongresine gelinmiştir” dedi.


Ülkücüyüm diyen ve iddiasında bulunanların iki yüzlü olamayacağına dikkat çeken Atıcı “Bulunduğu kurumu yıpratmaz, liderine hakaret etmez, başka parti dillendirmez. Ülkücü kardeşliğine zeval getirmez, farklı düşünceleri olsa dahi MHP’nin kurumsal kimliği içerisinde muhalefetini yapar. Ülkücü ahde vefayı bilir ve menfaatleri için davasını satmaz bu değerleri korur. Ülkücü birilerinin direktifi ile hareket etmez, uyanıktır ve gündemi takip eder, yabancı ajanların yönlendirmelerini fark eder ve gerekli tedbirlerini bir ve beraber durarak alır. Başbuğun ülkücü harekete emanet ettiği MHP ve Ülkü Ocakları’na sahip çıkar, velhasıl ülkücü adam gibi adamdır" şeklinde konuştu.


9 Temmuz 2017 Pazar günü yapılacak olan olağan il başkanlığı kongresinde aday olmayacağını açıklayan Başkan Atıcı “Benim başkanlığım sırasında başkan yardımcım ve vekilim olan sayın Suat Par beyi desteklemekteyim. Kendisine ve yeni yönetime çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim Son olarak 2019 seçim çalışmaları yapacak olan il ve ilçe yönetimleriyle beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!