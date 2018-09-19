Başkan Avcı öğrencilere fidan dağıttı

2018- 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışında Kadriye Kemal Gürel İlkokulu'nda başlatılan ‘Okula Başlıyorum, Fidanımı Dikiyorum' projesi kapsamında okula yeni başlayan öğrencilere protokol tarafından fidan dağıtıldı.

Eğitim yılının başlaması töreninde fidan dağıtan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı öğrencilere seslendi. Avcı, “Annelerinizin küçük yavrularıyken büyümeye başladınız ve okullu oldunuz. Daha da büyüyüp, memleketine milletine yararlı büyük adam, büyük insan olacaksınız. Bugün bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan öğretmeninize ve müdürünüze çok teşekkür ediyorum. Bu fidanlar da sizin gibi birer küçük çocuk. Onlar da büyüdüğünde ağaç olacak ve memleketimize oksijen, bizlere nefes katacak. Sizler büyüdüğünüzde memleketimize nasıl faydalı birer insan olacaksanız. Kalbinde hayvan ve doğa sevgisi olmayanın insan sevgisi olmaz. O yüzden hayvanları da, doğayı da, insanları da çok sevin çocuklar. Yeni eğitim ve öğretim yılınızın ve bu güzel projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu'ndaki törene katılan Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik öğrencilere seslenerek, “Sizlere fidan dağıtacağız, bakıp büyüttüğünüz fidanları ekeceksiniz ve ağaç olmalarını sağlayacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Valilik, İlçe Kaymakamlıkları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Belediyeler, Orman Bölge Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri'nin paydaş olduğu ‘Okula Başlıyorum, Fidanımı Dikiyorum' Projesine 2019 -2020 Eğitim ve Öğretim Yılında il genelindeki tüm ilkokullar dahil olacak.