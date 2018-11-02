Başkan Avcı projeleri inceledi

Altıeylül'ün çevresini değiştirecek projeleri yapımı devam ediyor. Kültürel ve sosyal olarak ilçeye değer katacak projelerin yapımı hızla ilerlerken kendisi de inşaat mühendisi olan Başkan Hasan Avcı yapım aşamasında olan projeleri yerinde inceledi. Sosyal Belediyeliği hizmetin odağında gören Başkan Avcı, 2.Gündoğan mahallesinde ikincisini yapımına başlanan sosyal hizmet binası ALGEM'in çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Bizim için sosyal belediyecilik çok önemli dedik. Ekim ayının başında temel atma törenini yaptık. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde burayı tamamladığında ilçemize artı değer kazandıran bir bina olacak. Çocuklarımız etütlerini burada yapabilecek. ALMEK devam edecek, kursiyerlerimiz laboratuvarlarından, dershanelerinden istifade edebilecek. Bodrum katında yine bir sosyal ve giyim marketimiz olacak. Ayrıca ihtiyaç sahipleri için aş evimiz olacak, sıcak yemeğimiz olacak. Belediyemizin bazı birimleri buraya taşınmış olacak. Salih Tozan Kültür Merkezi 300 kişilik biliyorsunuz. Burada 252 kişilik bir salonumuz olacak. Çocuklarımızla sosyal etkinlikler yapacağız. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza, öksüz yetim çocuklarımıza sinema günleri şeklinde özel gösterimlerde bulunacağız. Bir adet de, vatandaşlarımızın kullanımına sunacağımız bir restoranımız olacak. Binamızın altında ve bina yanındaki araziyi otopark olarak değerlendireceğiz. Yaptığımız projelerde otopark alanlarını göz ardı etmiyoruz” dedi.

Sosyal Belediyeciliğin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerinin de ilçe gelişiminde önemli olduğunu ifade eden Başkan Avcı Bahçelievler Mahallesinde inşası devam eden kültür merkezini de yerinde inceledi. Çalışmaları inceleyen Başkan Avcı, “Altıeylül ilçemiz ve İstanbul Ümraniye ilçemiz kardeş şehir. Kurucu Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu döneminde iki ilçe kardeş oldu. Bu kardeşlik hukuku içinde Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan Can ve Kurucu Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu ile bu merkezi projelendiriyorlardı. Altıeylül'e İlk Kültür Merkezini kazandıracağı için adını Hasan Can Kültür Merkezi koyduk. 400 kişiyi aşan kapasitesiyle, hem sergi alanı, hem fuaye alanı ve hem 2017'de açmış olduğumuz Türk Müziği ve Sanat Merkezi'mizdeki ekibi buraya getirerek hizmete sunacağız.” dedi.

Balıkesir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Kıraathaneleri' projesinin ilki Altıeylül'de hayata geçirildi. Başkan Hasan Avcı Plevne mahallesinde yapımı devam eden projeyi yerinde inceledi ve ikinci Millet Kıraathanesinin de müjdesini verdi. Avcı, “Cumhurbaşkanımız bize bakış açısıyla çok farklı pencereler açıyor. Bizler de bu bakış açısıyla yürümeye devam ediyoruz. Bu bölgede, bizim için çok önemli olan İsmail Akçay Parkı içerisinde bir kafeterya talep edilmişti. Proje ekibimiz parkın konseptine ve konumuna uygun, bölgeye değer katacak bir proje üzerinde çalışıyordu. Cumhurbaşkanımız Millet Kıraathanesinden bahsedince biz de hemen harekete geçerek konseptte değişiklik yaptık. Kütüphane ve Kıraathane kültürüne uygun revizyonları yapılarak inşaatına başladık. Bittiğinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın kütüphanede derslerini yapabileceği, vatandaşlarımızın kafeteryasından yararlanabileceği, toplantı alanının olacağı güzel bir proje olacak. Plevne mahallemize hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından üzeri kapanan 2. Gündoğan Cuma Pazar üzerinin kapatılması ardından, Millet Kıraathanesi'nin ikincisini orada da yapacağız” dedi.