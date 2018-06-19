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19 Haziran 2018 10:55

Başkan Avcı seçim çalışmalarına devam ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sürekli sahada koşturuyor.

Başkan Avcı seçim çalışmalarına devam ediyor

19 Haziran 2018 10:55


Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Gündüzleri mesai saatleri içerisinde belediye çalışmalarına yoğunlaşan Başkan Avcı, mesai saatleri dışında ve hafta sonları ise seçim çalışması yürütüyor. Seçimlerin önemini vatandaşlara anlatan Avcı, huzur ve istikrarın sürmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek istedi.


Başkan Avcı kırsal mahallelerde cemiyetler tarafından düzenlenen hayırlara, sünnet törenleri ve evlilik merasimlerine de katılarak vatandaşların sevinçlerine de ortak oluyor. İlçedeki 94 mahalleyi tek tek gezen ve vatandaşlarla buluşan Avcı, belediyenin hizmetlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının 16 yıllık çalışmalarını da vatandaşlara anlatıyor.




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