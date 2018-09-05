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05 Eylül 2018 14:19

Başkan Avcı’dan Kurtuluş günü mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Başkan Avcı’dan Kurtuluş günü mesajı

05 Eylül 2018 14:19

yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Yakılmış, yıkılmış, yokluk ve işgal altında olan bir şehrin, göğsü iman dolu mangal yürekli yiğitleri, fedakar, cefakar kadınları ile, çoluk çocuk demeden canla, başla verilmiş bir mücadelenin, yeniden doğuşun adıdır Kuva-yi Milliye.Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun önderliğinde Türk Milleti’ni ve Türkiye’yi yeniden tarih sahnesine çıkaran harekettir Kuva-yi Milliye Milli Mücadelenin temellerini atan, işgal altındaki bir şehri yeniden ayağa kaldıran Alaca Mescit toplantılarında Balıkesirlileri yüreklendiren 41 Bayrak Adam; Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Bey, Belediye Reisi Keçecizade Mehmet Emin Bey, Yırcalızade Şükrü Efendi, Hasan Basri Çantay Hoca ve diğerleri.Eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin sonunda Balıkesir halkının ve Türk Milleti’nin işgal ve esareti kabul etmeyeceğini dünyaya haykırdığı gündür 6 Eylül. 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulan Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’imizin 96. Kurtuluş gününü kutluyor, Kurtuluş Savaşımız da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canların veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.




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