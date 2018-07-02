Başkan Bahçavan: "Dursunbey’e Yakışır Bir Çevre Yolu Olacak"

Dursunbey’in şehir yapısına uygun güzel bir çevreyolu geçişi yapılacağını söyleyen Başkan Bahçavan yolda 9 bin 100 metrelik aydınlatma çalışması yapılacağını söyledi.

İhale sürecinde yaşanan aksaklıklar sebebi ile uzun süre çalışmaların durduğu Dursunbey Balıkesir yolunda, duble yol çalışmalarına yeniden başlandı. Dursunbey şehir merkezinden geçen çevreyolunda devam eden çalışmalar kapsamında, ilk etapta terminal bölgesindeki 5 metreye 12 metre uzunluğunda ki alt geçidin inşaatı sürdürülüyor. Yüklenici firmanın sıcak asfalt tesisini kurduğu şantiyede de çalışmalarda sona gelindi.

Dursunbey çevreyolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey- Balıkesir yolu girişi ile sanayi bölgesindeki çıkış arasında kısa süre sonra sıcak asfalt çalışmalarının başlayacağını söyledi. Yol çalışmalarının çevre yolundan başlaması için Karayolları ile uzun zamandır görüştüklerini ifade eden Başkan Bahçavan, terminal bölgesinde yapılan alt geçidin inşaatının da sürdüğünü söyledi. Yüklenici firmanın Dada bölgesinde patlatma çalışmaları için izinleri de almak için uğraş verdiğini hatırlatan Başkan Bahçavan, yeni iş makinelerinin de geleceğini söyledi.

Çevre yolunun mevcut durumunun kazalara gebe olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, burasının toparlanması için sıkı takip halinde olduklarını hatırlattı. 2016 yılında Balıkesir Valiliği aydınlatma kurulundan, çevre yolunun aydınlatması ile ilgili olarak 9 Bin 100 metrelik izni de çıkardıklarını hatırlatan Başkan Bahçavan, çevreyolunun refüjlerden aydınlatılacağını da söyledi. Terminal bölgesinde yapılan alt geçit hakkında da açıklama yapan Başkan Bahçavan, şehir içi geçişlerinin çok önemli olduğunu ve Dursunbey’in şehir yapısına yakışan bir çevre yolunu ilçeye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.